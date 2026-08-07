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SONHO DE CONSUMO

Petrobras informa estágio de acordo para compra da Refinaria Mataripe

Estatal negocia aquisição com a Acelen

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em
Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador
Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador - Foto: Divulgação
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A Petrobras atualizou, nesta sexta-feira, 7, o atual estágio das negociações da recompra da Refinaria Mataripe (ex-RLAM), em São Francisco do Conde, no Recôncavo baiano.

Em coletiva de imprensa para apresentar os resultados da estatal no segundo trimestre deste ano, o diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Fernando Melgarejo, informou que não houve evolução nas discussões entre a estatal e a Acelen.

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Logo depois, Magda Chambriard, comentou que a estatal tem planos de aumentar seu parque de refino e vai atingir tal objetivo “com Mataripe ou sem Mataripe”.

“Esperamos que isso possa ser feito com Mataripe, mas para isso acontecer, vamos ter de contar com um preço adequado ao valor de mercado do ativo.” A refinaria de Mataripe foi comprada em 2021 pela Acelen, controlada pelo fundo Mubadala Capital.

Resultado

A Petrobras teve lucro líquido de R$ 52,4 bilhões (US$ 10,4 bilhões) no segundo trimestre de 2026, 97% a mais em comparação ao mesmo período de 2025. Esse é um dos maiores resultados trimestrais da série histórica.

Segundo a empresa, o resultado foi marcado por recordes na produção de óleo, que atingiu 2,7 milhões de barris por dia; ao fator de utilização do parque de refino de 101%; e crescimento das exportações, que chegaram a quase um milhão de barris por dia.

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A elevada utilização do parque de refino levou a produção de 509 mil barris de petróleo por dia de diesel S10 e 109 mil de querosene de aviação. Já a produção de derivados atingiu 1,9 milhão de barris por dia, que representa um crescimento de 5,6% comparada ao primeiro trimestre de 2026.

Com o aumento da produção de derivados, houve redução das importações em 40% em relação ao trimestre anterior.

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