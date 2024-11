Instituto Terra Firme e MP-BA assinam termo de cooperação técnica

- Foto: Divulgação

Em uma nova aliança estratégica, o Instituto Terra Firme e o Ministério Público da Bahia assinaram, na segunda-feira, 4, um termo de cooperação técnica que pretende promover o impacto social e a justiça em comunidades vulneráveis. A parceria visa unir esforços para desenvolver e implementar ações sociais nos municípios baianos com menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Para Flávia Peres Lima, presidente do Instituto Terra Firme, a cooperação com o Ministério Público é um marco que potencializa o impacto das ações já realizadas. “Esse termo de cooperação é uma demonstração do nosso compromisso em transformar vidas. Junto ao Ministério Público da Bahia, temos a oportunidade de ampliar nossos projetos de impacto social e alcançar ainda mais comunidades, criando um futuro mais justo e inclusivo,” afirma.

O procurador-geral Pedro Maia também destacou a importância da parceria: “O Ministério Público da Bahia acredita no poder transformador da colaboração com o terceiro setor para responder às necessidades sociais mais urgentes. A cooperação com o Instituto Terra Firme é uma iniciativa que reforça nosso compromisso com a justiça social e com ações concretas em benefício da população".

A assinatura do termo de cooperação técnica entre o Instituto Terra Firme e o Ministério Público da Bahia inaugura uma fase promissora para ambas as instituições, com o objetivo de levar soluções de impacto positivo para comunidades em situação de vulnerabilidade em todo o estado.