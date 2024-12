Investigadores e escrivães aprovam reajuste salarial de 22%

O homem foi atingido por disparos de arma de fogo - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Investigadores e escrivães de Salvador, Região Metropolitana (RMS) e interior da Bahia aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de reajuste salarial de 22% apresentada pelo Governo do Estado. A votação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 28, na Faculdade Visconde de Cairu, localizada nos Barris, em Salvador.

Além do aumento, o projeto que será encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) prevê a criação de uma lei específica que assegure integralidade e paridade nos benefícios dos servidores. Durante a assembleia, a categoria também decidiu manter a “Mesa de Negociação” com a gestão estadual para acompanhar a implementação da reestruturação salarial.

Eustácio Lopes, presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), destacou o avanço obtido. “Esse reajuste, com os benefícios adicionais, representa uma grande vitória. Em gestões anteriores, o sindicato sequer era recebido para negociar. Agora, conseguimos o maior aumento dos últimos anos”, comemorou.

A vice-presidente do Sindpoc, Ana Carla Souza, reforçou o compromisso da entidade com a categoria. “Seguiremos lutando pela reestruturação salarial e por mais dignidade para os nossos servidores. A defesa dos nossos direitos continua sendo prioridade”, afirmou.

A assembleia contou com a participação de representantes do Sindpoc, do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil (Aepeb), Jefferson Barlito, da Associação dos Investigadores (Assipoc), Ary Alves, e do Sindicato dos Peritos Criminais (Sinprf), Martha Maria.