Investimentos em estradas prometem transformar mobilidade na Bahia

Siga o A TARDE no Google

O município de Juazeiro, no Norte da Bahia, foi palco nesta terça-feira, 2, de uma série de entregas e anúncios voltados à infraestrutura viária.

Ao lado do ministro dos Transportes, George Santoro, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou obras em rodovias, autorizou novas intervenções e participou da assinatura de investimentos que devem ampliar a mobilidade em diferentes regiões do estado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os destaques da agenda está a entrega da primeira etapa da Travessia Urbana de Juazeiro, uma das principais obras de infraestrutura em execução na cidade.

Travessia Urbana amplia fluxo e segurança

A intervenção contempla melhorias nas rodovias BR-407 e BR-235, incluindo restauração do pavimento, ampliação da capacidade de tráfego e reforço da segurança viária.

O projeto recebeu investimento de R$ 127,7 milhões por meio do Novo PAC e possui nove quilômetros de extensão.

As obras também incluíram a construção de cinco viadutos, com o objetivo de reduzir gargalos no trânsito e facilitar o deslocamento de moradores, trabalhadores e transportadores que utilizam diariamente o trecho.

“Nós estamos aqui hoje para uma agenda muito especial, de acompanhamento das obras e entregas com o Ministério dos Transportes. Essa passagem é muito importante para esse município, para quem mora aqui e quem passa por este trecho todos os dias. Com a parceria com o presidente Lula, olhando para nossa Bahia vamos desenvolver cada vez mais”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues durante coletiva de imprensa.

Governador Jerônimo Rodrigues fez novos anúncios - Foto: Divulgação

Trecho da BR-020 é entregue

Outra obra inaugurada durante a visita foi a pavimentação asfáltica de 11,8 quilômetros da BR-020, entre Campo Alegre de Lourdes e a divisa da Bahia com o Piauí, no sentido de São Raimundo Nonato.

Executada também com recursos do Novo PAC, a intervenção recebeu investimento de R$ 32,5 milhões para implantação das pistas de rolamento e acostamentos, fortalecendo a conexão rodoviária entre os dois estados.

Novas obras são autorizadas

Além das entregas, o governo estadual anunciou novos investimentos para a região de Juazeiro. Foram autorizados dois editais de licitação para obras de pavimentação.

O primeiro contempla o trecho Mandacaru–Tramo para o Rio, com mais de dez quilômetros de extensão e aporte superior a R$ 12,2 milhões.

Já o segundo prevê a restauração e pavimentação de 10,78 quilômetros entre o entroncamento da BA-210 e a Cooperativa Agrícola de Juazeiro (CAJ), com investimento estimado em R$ 9,4 milhões.

BR-242 recebe ordem de serviço

A agenda também marcou a assinatura da ordem de serviço para o início das obras da BR-242, entre Paraguaçu e Lençóis. O trecho possui 219 quilômetros de extensão e contará com investimento aproximado de R$ 160 milhões.

A medida foi celebrada pelo Ministério dos Transportes como mais um passo para fortalecer a infraestrutura logística e impulsionar o desenvolvimento regional.

“Nós já temos R$ 6 bilhões aplicados em diversas obras pela Bahia, nestes últimos anos. E vamos entregar a Juazeiro, o que pertence a este município: qualidade e infraestrutura. Não tenho dúvida que vamos continuar avançando”, destacou o ministro.

Saúde e educação entram na agenda

A passagem da comitiva por Juazeiro não se restringiu às obras rodoviárias. Durante o evento, Jerônimo Rodrigues celebrou convênio com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para a reforma das Unidades Básicas de Saúde Centro 1 e Centro 2.

Na área educacional, o governador também autorizou a celebração de convênio para reforma e ampliação do Colégio Municipal Helena Celestino Magalhães, localizado na sede do município.