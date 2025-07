IRB lança primeira edição da Revista Brasileira de Auditoria

1ª edição da Revista Brasileira de Auditoria do Setor Público (RBASP) - Foto: Divulgação

O Instituto Rui Barbosa lançou, na manhã desta segunda-feira, 7, a primeira edição da Revista Brasileira de Auditoria do Setor Público (RBASP). A publicação reúne artigos escritos por servidores públicos que atuam nos Tribunais de Contas, com foco em temas estratégicos para a melhoria da gestão pública.

O lançamento ocorreu durante a abertura do 3° Encontro Nacional de Auditoria Financeira dos Tribunais de Contas do Brasil (ENAF-TC), em Salvador, que teve início nesta segunda-feira, e segue com programação até terça, 8.

A edição inaugural é dedicada à temática da Auditoria Financeira — área essencial para garantir a fidedignidade das informações contábeis do setor público e para promover a transparência, a responsabilidade fiscal e a boa governança.

Além de destacar o propósito desse tipo de fiscalização, a Revista apresenta, nos dez artigos dela integrantes, os mais variados assuntos correlatos às diversas fases da Auditoria Financeira: desde as atividades pré-planejamento até a sua conexão com o julgamento das contas dos gestores.

“Trata-se de mais uma ação concreta em prol do aperfeiçoamento das Políticas Públicas e do aprimoramento institucional dos Cortes de Contas, em consonância com sua missão de fomentar a inovação e a capacitação técnica no Sistema Tribunais de Contas do Brasil”, pontua o presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), Conselheiro Edilberto Pontes, responsável por apresentar a apresentação da Revista.

O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e vice-presidente de Auditoria do IRB, Inaldo Araújo, responsável pelo comitê editorial da revista, afirma que “a RBASP representa um marco para o controle externo do país, reunindo o que há de melhor e mais atualizado na perspectiva de fiscalização a carga do sistema de Tribunais de Contas.

A Revista, cuja periodicidade será semestral, constitui uma iniciativa inédita no contexto do setor público, abordando questões do cotidiano dos profissionais que atuam na fiscalização dos recursos e das políticas governamentais, sempre com uma perspectiva pragmática, buscando associar os ditames normativos aos desafios operacionais do dia a dia dos Membros, Auditores e demais servidores dos Tribunais de Contas.

Os participantes do evento receberam um exemplar da Revista Brasileira de Auditoria do Setor Público, e a versão virtual da publicação já pode ser acessada na biblioteca do IRB, por meio do link IRB Contas .

ENAF-TC

O 3º Encontro Nacional de Auditoria Financeira dos Tribunais de Contas do Brasil (ENAF-TC), promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), será realizado nos dias 7 e 8 de julho de 2025, na sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), em Salvador-BA.

Com o tema central “O presente e o futuro da Auditoria Financeira nos Tribunais de Contas do Brasil”, o evento tem como objetivo discutir a institucionalização do processo de Auditoria Financeira nos Tribunais de Contas.