Irmandade da Boa Morte elege nova diretoria em Cachoeira

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A Irmandade da Boa Morte elegeu por aclamação sua nova diretoria durante assembleia realizada em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. A chapa única foi aprovada pelas irmãs da instituição e conduzirá a entidade pelos próximos anos, em um processo marcado pelo consenso entre as integrantes.

A assembleia reuniu representantes de diferentes instituições públicas e contou com apoio institucional da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), além da participação de autoridades municipais, integrantes do Ministério Público da Bahia, representantes das forças de segurança e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

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A condução da eleição ficou sob responsabilidade das irmãs mais velhas da Irmandade: a juíza perpétua Irmã Lindaura da Paz, Irmã Dalva Damiana de Freitas e Irmã Aurelina de Jesus. Segundo a instituição, a escolha por aclamação simbolizou a união entre as integrantes.

Conheça a nova diretoria

A nova composição da diretoria ficou definida da seguinte forma:

Presidenta: Irmã Cleusa Maria Santana Santos;

Irmã Cleusa Maria Santana Santos; Vice-presidenta: Irmã Adeilde Ferreira de Lemos;

Irmã Adeilde Ferreira de Lemos; Tesoureira: Irmã Neci Santos Leite;

Irmã Neci Santos Leite; Secretária: Irmã Jordânia Freitas.

O Conselho Fiscal será formado por Irmã Celina Maria Salla, Irmã Nilza Prado de Carvalho e Irmã Floriceia Balbino dos Santos.

Já o Conselho de Honra será composto pelas irmãs mais velhas da instituição: Irmã Lindaura da Paz, Irmã Dalva Damiana de Freitas e Irmã Aurelina de Jesus.

Instituição destaca união e preservação da história

Ao fim da assembleia, a Irmandade agradeceu a presença das autoridades e dos participantes e realizou uma oração dedicada a Nossa Senhora da Boa Morte, pedindo bênçãos para a nova gestão.

Em nota, a instituição também ressaltou o sentimento de união entre as irmãs e agradeceu o apoio recebido nos últimos três anos para a preservação de sua história, de seu legado e de sua estrutura organizacional.