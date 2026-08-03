Defensoria promove reconhecimento de paternidade com DNA gratuito

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A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) inicia na quarta-feira, 5, mais uma edição do mutirão "Meu Pai Tem Nome", que oferece exame de DNA gratuito, reconhecimento de paternidade e orientação jurídica.

A ação será realizada ao longo de agosto em seis cidades do interior do estado. A campanha busca facilitar o reconhecimento da filiação, tanto nos casos de paternidade biológica quanto de vínculo socioafetivo.

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Além dos exames de DNA, os participantes poderão receber atendimento jurídico, solicitar averiguação de paternidade, agendar mediação extrajudicial e obter informações sobre os direitos de crianças e adolescentes.

Segundo a Defensoria Pública, o reconhecimento de paternidade é um serviço prestado durante todo o ano nas unidades da instituição. O mutirão concentra atendimentos em um único período para ampliar o acesso da população aos serviços.

A ação acontece nas cidades de Santo Estevão, Conceição do Coité, Ipirá, Irará, Serrinha e Feira de Santana.

Serviços oferecidos durante o mutirão

Entre os atendimentos disponíveis estão:

reconhecimento voluntário de paternidade biológica;

exame de DNA gratuito;

reconhecimento de paternidade socioafetiva;

averiguação de paternidade;

orientação jurídica;

agendamento de mediação extrajudicial;

informações sobre os direitos de crianças e adolescentes.

Confira as datas e locais

Santo Estevão

Data: 5 de agosto

5 de agosto Horário: 9h às 13h

9h às 13h Local: Rua Noeme Franco Lima de Almeida, s/n, Centro

Conceição do Coité

Data: 12 de agosto

12 de agosto Horário: 9h às 13h

9h às 13h Local: Fórum Durval da Silva Pinto

Ipirá

Data: 13 de agosto

13 de agosto Horário: 8h às 13h

8h às 13h Local: Fórum Professor Jaime Junqueira Ayres

Irará

Data: 19 de agosto

19 de agosto Horário: 9h às 12h

9h às 12h Local: Econúcleo Menina Jesus

Serrinha

Data: 21 de agosto

21 de agosto Horário: 9h às 13h

9h às 13h Local: Sede da Defensoria Pública da Comarca de Serrinha

Feira de Santana