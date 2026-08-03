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BAHIA

Defensoria promove reconhecimento de paternidade com DNA gratuito

Ação começa na quarta-feira, 5, e inclui atendimento jurídico

Isabela Cardoso
Por
Mutirão leva exame de DNA gratuito a cidades da Bahia
Mutirão leva exame de DNA gratuito a cidades da Bahia - Foto: Divulgação

A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) inicia na quarta-feira, 5, mais uma edição do mutirão "Meu Pai Tem Nome", que oferece exame de DNA gratuito, reconhecimento de paternidade e orientação jurídica.

A ação será realizada ao longo de agosto em seis cidades do interior do estado. A campanha busca facilitar o reconhecimento da filiação, tanto nos casos de paternidade biológica quanto de vínculo socioafetivo.

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Além dos exames de DNA, os participantes poderão receber atendimento jurídico, solicitar averiguação de paternidade, agendar mediação extrajudicial e obter informações sobre os direitos de crianças e adolescentes.

Segundo a Defensoria Pública, o reconhecimento de paternidade é um serviço prestado durante todo o ano nas unidades da instituição. O mutirão concentra atendimentos em um único período para ampliar o acesso da população aos serviços.

A ação acontece nas cidades de Santo Estevão, Conceição do Coité, Ipirá, Irará, Serrinha e Feira de Santana.

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Serviços oferecidos durante o mutirão

Entre os atendimentos disponíveis estão:

  • reconhecimento voluntário de paternidade biológica;
  • exame de DNA gratuito;
  • reconhecimento de paternidade socioafetiva;
  • averiguação de paternidade;
  • orientação jurídica;
  • agendamento de mediação extrajudicial;
  • informações sobre os direitos de crianças e adolescentes.

Confira as datas e locais

Santo Estevão

  • Data: 5 de agosto
  • Horário: 9h às 13h
  • Local: Rua Noeme Franco Lima de Almeida, s/n, Centro

Conceição do Coité

  • Data: 12 de agosto
  • Horário: 9h às 13h
  • Local: Fórum Durval da Silva Pinto

Ipirá

  • Data: 13 de agosto
  • Horário: 8h às 13h
  • Local: Fórum Professor Jaime Junqueira Ayres

Irará

  • Data: 19 de agosto
  • Horário: 9h às 12h
  • Local: Econúcleo Menina Jesus

Serrinha

  • Data: 21 de agosto
  • Horário: 9h às 13h
  • Local: Sede da Defensoria Pública da Comarca de Serrinha

Feira de Santana

  • Data: 22 de agosto
  • Horário: 8h às 14h
  • Local: Sede da Defensoria Pública, Avenida Maria Quitéria, nº 1.235.
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Tags

Defensoria Pública da Bahia justiça orientação jurídica

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