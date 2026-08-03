BAHIA
Defensoria promove reconhecimento de paternidade com DNA gratuito
Ação começa na quarta-feira, 5, e inclui atendimento jurídico
A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) inicia na quarta-feira, 5, mais uma edição do mutirão "Meu Pai Tem Nome", que oferece exame de DNA gratuito, reconhecimento de paternidade e orientação jurídica.
A ação será realizada ao longo de agosto em seis cidades do interior do estado. A campanha busca facilitar o reconhecimento da filiação, tanto nos casos de paternidade biológica quanto de vínculo socioafetivo.
Além dos exames de DNA, os participantes poderão receber atendimento jurídico, solicitar averiguação de paternidade, agendar mediação extrajudicial e obter informações sobre os direitos de crianças e adolescentes.
Segundo a Defensoria Pública, o reconhecimento de paternidade é um serviço prestado durante todo o ano nas unidades da instituição. O mutirão concentra atendimentos em um único período para ampliar o acesso da população aos serviços.
A ação acontece nas cidades de Santo Estevão, Conceição do Coité, Ipirá, Irará, Serrinha e Feira de Santana.
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Serviços oferecidos durante o mutirão
Entre os atendimentos disponíveis estão:
- reconhecimento voluntário de paternidade biológica;
- exame de DNA gratuito;
- reconhecimento de paternidade socioafetiva;
- averiguação de paternidade;
- orientação jurídica;
- agendamento de mediação extrajudicial;
- informações sobre os direitos de crianças e adolescentes.
Confira as datas e locais
Santo Estevão
- Data: 5 de agosto
- Horário: 9h às 13h
- Local: Rua Noeme Franco Lima de Almeida, s/n, Centro
Conceição do Coité
- Data: 12 de agosto
- Horário: 9h às 13h
- Local: Fórum Durval da Silva Pinto
Ipirá
- Data: 13 de agosto
- Horário: 8h às 13h
- Local: Fórum Professor Jaime Junqueira Ayres
Irará
- Data: 19 de agosto
- Horário: 9h às 12h
- Local: Econúcleo Menina Jesus
Serrinha
- Data: 21 de agosto
- Horário: 9h às 13h
- Local: Sede da Defensoria Pública da Comarca de Serrinha
Feira de Santana
- Data: 22 de agosto
- Horário: 8h às 14h
- Local: Sede da Defensoria Pública, Avenida Maria Quitéria, nº 1.235.