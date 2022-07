Irmão do vereador Robison Miranda é morto a tiros em Candeias

Na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, o irmão do vereador Robison Miranda, foi morto a tiros, na sexta-feira, 8, durante uma briga de trânsito na rua 1º de Maio, no bairro do Malembá. A vitima reconhecida como Geosmar Moureira de Carvalho, de 37 anos.

O desentendimento foi gravado por uma câmera de aparelho celular. É possível ver no vídeo quando um homem de camisa verde discute com a vítima, que está dentro do carro.

Logo após, o homem de camisa verde vai até um carro vermelho e o irmão do vereador grita: “eu estou errado”. O suspeito então, pega um objeto não identificado no veículo. A pessoa que grava os vídeos no momento se assusta, grita, corre e para a gravação.

O vereador Robison Miranda, postou uma foto com o irmão nas redes sociais onde lamentou o ocorrido.

Geosmar de Carvalho após ser atingido pelos tiros, foi socorrido para um hospital, mas chegando lá, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. As guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas.

O caso é investigado pela 20º Delegacia Territorial (DT) de Candeias e o suspeito de cometer o crime fugiu e está sendo procurado pela polícia.