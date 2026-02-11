Menu
CONSOLIDAÇÃO

Itabuna amplia assistência à educação especial

Rede Municipal se adequa às novas diretrizes e intensifica formação de profissionais

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

11/02/2026 - 19:45 h

Iniciativa visa consolidar políticas públicas de inclusão na rede municipal
Iniciativa visa consolidar políticas públicas de inclusão na rede municipal

A Prefeitura de Itabuna, sul da Bahia, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (SME), prepara o lançamento oficial do programa Itabuna Inclui. A iniciativa visa consolidar as políticas públicas de inclusão na rede municipal, adequando o atendimento escolar ao Decreto Federal nº 12.773, que institui a nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva.

Atualmente, o município mantém uma infraestrutura composta por 55 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e pelo Centro Pedagógico de Educação Inclusiva (CEPEI).

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Além das unidades próprias, a gestão mantém convênios com instituições da sociedade civil, como a APAE e a AMA, garantindo que 2.010 estudantes com necessidades específicas recebam assistência pedagógica qualificada.

Formação e metas

O secretário de Educação, Rosivaldo Pinheiro, destaca que o avanço na área é fruto de investimento em capital humano. Desde 2025, a pasta promoveu a formação continuada de 1.400 professores. A rede conta hoje com 110 especialistas em Atendimento Educacional Especializado (AEE).

“Após o período do Carnaval, iniciaremos uma capacitação intensiva de 180 horas para nossa equipe de apoio escolar. O objetivo é habilitar esses profissionais conforme as novas exigências do Governo Federal, focando na criação do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) e do Plano Educacional Individualizado (PEI)”, explica o secretário.

Esses documentos vão ser fundamentais para orientar o trabalho individualizado em sala de aula comum e no contraturno.

Assistência individualizada

Sobre recentes manifestações em redes sociais acerca do atendimento a alunos autistas, a SME esclareceu que o monitoramento é contínuo e respeita a legislação.

O órgão informou que casos específicos citados já recebem monitoria permanente e acolhimento nas unidades escolares. Com a implementação do programa Itabuna Inclui, o modelo de monitoria — atualmente via CIEE — vai passar por uma transição para um novo sistema de chamamento, garantindo maior estabilidade e especialização no suporte aos alunos.

Atendimento Educacional Especializado educação inclusiva formação de professores Itabuna Inclui necessidades especiais políticas públicas

x