Ítalo Ferreira curte praia na Bahia e se declara: "Tem meu coração"

Dias após participar da inauguração de uma piscina de ondas localizada no Canal de Rotterdam, Holanda, o campeão mundial e olímpico de surf, Italo Ferreira, aproveitou esta sexta-feira, 12, curtiu as ondas da Praia do Forte, em Mata de São João.

Ele está hospedado no local desde esta quinta-feira, 11, e compartilhou imagens de momentos em suas redes sociais. Nas imagens, o surfista surgiu acompanhado de amigos, como o artista Caio Bretas e o rapper L7nnon.

"Oh paí que parada pivete!! Bahia tem meu coração", escreveu o surfista no álbum de fotos que compartilhou.

Há duas semanas, Ítalo venceu a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), disputada na praia de Itaúna, em Saquarema (RJ).

Confira as fotos.

O rapper L7nnon também compartilhou imagens no local.