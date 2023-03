Ivana Bastos diz que vitória de mulher no TCM é "vitória de todas"

A deputada Ivana Bastos (PSD) também se posicionou sobre a disputa no TCM-BA, que será definida na tarde desta quarta-feira, 8, com votação no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) que escolhe o (a) conselheiro (a) que vai ocupar a vaga deixada após aposentadoria de Raimundo Moreira.

Ivana recomendou o nome de Aline para o cargo no do órgão, em disputa que tem também o ex-deputado Tom Araújo (União Brasil) no páreo.

Ivana disse ainda que os dois candidatos estão aptos para ocupar o cargo de conselheiro (a) do TCM e que espera o resultado no plenário da Casa.

"A Casa se comportou muito bem. Aline mostrou capacidade na sabatina ao trazer ideias como investir na Educação, profissionalizar equipes, além de querer contribuir com as prefeituras. Acho que ganhamos muito com a visão de uma mulher, caso os deputados achem que deva ser assim. A vitória de uma mulher é uma vitória de todas", concluiu.