Plenário da Alba decide novo conselheiro do TCM nesta quarta

O plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) decidirá nesta quarta-feira, 8, em votação marcada para às 15h30, quem será o novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

No páreo estão a ex-primeira-dama do estado e candidata do governo, Aline Peixoto, e o ex-deputado estadual e candidato da oposição, Tom Araújo (União Brasil), que foram sabatinados na última segunda-feira, 6.

Na sessão, que será presidida pelo presidente da Casa, o deputado Adolfo Menezes (PSD), o futuro conselheiro do Tribunal precisará de quórum de maioria absoluta, ou seja, 32 votos ao seu favor.

A votação será feita de forma secreta, o que pode ser um trunfo para a oposição de acordo com o líder do bloco, o deputado Alan Sanches (União Brasil), em uma cabine reservada ao lado da Mesa Diretora do plenário.



Caso a maioria não se estabeleça, serão realizadas até três novas rodadas de votação para que um dos dois seja eleito. Após esses três turnos, se não houver um vencedor, um novo processo eletivo é aberto para a vaga no TCM/BA e tanto Aline quanto Tom ficam inelegíveis.

Com a aprovação de um dos nomes, o vencedor terá seu nome encaminhado para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) que deverá fazer a nomeação. Após a publicação da mesma no Diário Oficial do Estado (DOE), o futuro conselheiro terá 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para assumir a cadeira. O cargo é vitalício e com rendimentos de R$ 41 mil.