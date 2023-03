Líderes na Alba falam sobre expectativas para eleição do TCM

Nesta terça-feira, 7, véspera da eleição para o conselho do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), e o líder da oposição no parlamento estadual, Alan Sanches (União Brasil), falaram com o Portal A TARDE sobre suas expectativas para o resultado, que será revelado após votação nesta quarta, 8.



Defensor da candidatura de Aline Peixoto, Rosemberg aposta no fato de ter maioria no parlamento, que tem 63 deputados, mas disse não parar de conversar com colegas para pedir voto.

"Eu posso dizer que 34 deputados [da base do governo] assinaram requerimento [para registrar a candidatura de Aline] e cinco não assinaram porque não estavam presentes naquele dia, além do presidente [Adolfo Menezes (PSD], pois não era sensato ele assinar, já que ele vai presidir a sessão", afirmou o petista que disse na segunda-feira, 6, que calcula 39 ou 40 votos para a ex-primeira-dama. "Da base do governo, só não contabilizo Luciano Araújo [Solidariedade]", comentou na ocasião.

Apoiador de Tom Araújo, Alan Sanches (União Brasil) esquentou o debate de véspera da votação ao dizer que o líder do governo não pode estar tão seguro assim que os votos da base serão direcionados para Aline.

"Eu tenho certeza que quem tem que estar com o comichão na barriga com essa votação secreta é Rosemberg. Só vai passar depois que a gente contar os votos na urna", provoca o parlamentar estadual do União Brasil, ao afirmar que não enxerga Tom, que foi seu correligionário, como um candidato de oposição.

"Tom representa um candidato da Assembleia, que já foi três vezes deputado nesta casa, e acho que seria mais lógico elegê-lo [a conselheiro do TCM]", acredita Alan.

Rosemberg Pinto e Alan Sanches, apesar de estarem de lados opostos na disputa da Alba, dizem concordar que o clima da votação será tranquilo.

"Será do mesmo nível de maturidade de quando aconteceram as comissões", prevê Rosemberg. "Todos estarão aqui aceitando o resultado das urnas. Dentro de um processo extremamente democrático. Como foi nas comissões e como será amanhã", pontuou Alan Sanches.