Tom Araújo demonstra confiança em vitória para conselho do TCM

Um dos postulantes ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que será definido após votação nesta quarta, 8, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), o ex-deputado estadual Tom Araújo, indicado pela oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT), se mostrou confiante na sua vitória.

Segundo ele, no pleito contra a ex-primeira-dama do estado, Aline Peixoto, o seu nome é o de maior experiência e isso deverá ser levado em conta pelos deputados durante a votação.



" Os deputados que aqui estão são representantes legítimos do povo e tenho certeza que terão consciência do seu dever e do seu papel de escolher alguém que possa representar esta casa junto ao TCM, pontuou.

“Eu fui prefeito por um mandato, fui deputado estadual por três mandatos, fui sabatinado e tive a oportunidade de conversar com diversos deputados, de ser questionado por eles e responder as perguntas. Acredito que deu para os deputados fazerem um comparativo entre a minha candidatura e a candidatura da senhora Aline Peixoto”, disse.

Tom minimizou as críticas que teriam sido feitas contra a adversária e afirmou não enxergar paralelo nos apelos para que a ex-primeira-dama seja eleita por ser mulher.

"Não se pode aproveitar de um dia tão importante como hoje, o Dia Internacional da Mulher, para se apresentar algo que a sociedade não quer e não espera. Para emplacar algo que parte da sociedade vê como indecente", ponderou. Apesar do tom, o ex-deputado afirmou que parabenizará Aline em caso de vitória da mesma, o que é projetado pelo presidente da Casa, o deputado Adolfo Menezes.

“Essa disputa é uma disputa muito civilizada, Aline é candidata, ela foi legitimada por essa Casa, assim como eu e, ela vencendo, irei desejar muito sucesso, sorte e que consiga fazer com que os destinos do TCM façam valer", concluiu.