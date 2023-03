Adolfo espera votação 'tranquila' e minimiza críticas à Aline Peixoto

O presidente da Assembleia Legislativa (ALBA), Adolfo Menezes (PSD), minimizou as críticas feitas à candidatura de Aline Peixoto para a votação que ocorre nesta quarta, 8, no plenário e decidirá o futuro conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Segundo Adolfo, que caminha no grupo político do ex-governador Rui Costa, os 'ataques' contra a ex-primeira-dama foram feitos por conta da importância política de Rui e foram amplificadas pela imprensa por "dar mais ibope.

Leia mais: Na sabatina, foi o próprio TCM que virou alvo. O resto é política | A TARDE

“É normal, haja visto que o governador Rui Costa é um dos homens mais importantes da política da Bahia e hoje ocupa um cargo de destaque no Brasil inteiro, como o braço-direito do presidente Lula, então é natural que chame a atenção de vocês da imprensa por dar mais ibope", pontuou antes de deixar implícito que votará na ex-primeira-dama.

“Claro que a votação é secreta e eu como presidente preciso manter a postura de juiz da Casa, mas eu faço parte de um grupo e tenho o meu candidato”, disse.

Adolfo pôs panos quentes também na polêmica envolvendo o senador Jaques Wagner (PT) que se manifestou contrariamente à indicação de Aline.

“É uma democracia. O governador Wagner, que começou esse projeto há 16 anos atrás, tem uma posição e todo mundo tem sua forma de pensar e ver o mundo. É natural que ele tenha emitido a sua opinião, mas faz parte. Importante é que respeitou e irá respeitar a votação”.

Ainda de acordo com o presidente da Casa, sua previsão é de que Aline Peixoto tenha em volta de 40 votos e seja a nova conselheira do TCM. "Tenho direito de fazer projeções e prevejo que a primeira-dama terá 40 votos".