BAHIA
PERIGO

Jacaré ataca homem durante banho de rio na Bahia

A vítima teve ferimentos na cabeça e no pescoço

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

31/12/2025 - 15:32 h
Um homem foi atacado por um jacaré, do último domingo, 28, enquanto tomava um banho de rio no município Sento Sé, no norte da Bahia. A vítima estava com os amigos, no Rio São Francisco, quando o animal, do tipo papo-amarelo, o mordeu.

Ele teve ferimentos na cabeça e no pescoço. No entanto, as pessoas presentes no local realizam os primeiros socorros de imediato. Em seguida, o homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região, onde recebeu atendimento médico.

Apesar do susto, a vítima foi atendida, passou por avaliação e já recebeu alta.

O que motivou o ataque?

De acordo com a Brigada Força e Resgate, responsável por atender a ocorrência, o ataque pode ter acontecido porque a área deve abrigar uma ninhada de jacarés, o que aumenta o risco de encontros com os animais.

Tags:

ataque de animal jacaré primeiros socorros Rio São Francisco segurança em rios Sento Sé

