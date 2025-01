Jornada Agroecológica reúne indígenas e população do campo

A programação inclui rodas de conversas, oficina, lançamento de livros, roda de mulheres, dentre outras atividades - Foto: Divulgação | Teia dos Povos

A VIII Jornada de Agroecologia da Bahia, um encontro de trocas e celebração das diversidades dos povos, chega em Salvador entre os dias 29 e 2 de fevereiro. O evento vai acontecer no Parque de Exposições.

Indígenas, comunidades negras, populações do campo e da cidade, mestres e mestras se reúnem para fortalecer lutas em torno da terra, território, agroecologia popular e soberania.



A programação inclui rodas de conversas, oficina, lançamento de livros, roda de mulheres, dentre outras atividades. Todos os dias do evento acontecerá, simultaneamente, a Feira dos Povos com venda de produtos, produções e artesanatos e a Feira Literária com um grande acervo de livros relacionado com a luta por terra e território.

Destaques da Programação:

29/01

Chegada das caravanas e montagem dos acampamentos.

Abertura oficial com o emocionante Grande Ritual dos Povos.

30/01

Manhã: Análise de conjuntura: Tecendo a União dos Povos frente ao capitalismo – Caminhos da Aliança Indígena, Preta e Popular.

Tarde: Malocas Saberes (Rodas de Conversas) sobre Terra e Território, Educação, Saúde e Agroecologia Popular.

Noite: Grande Roda das Juventudes do Campo e da Cidade e Cultural dos Povos, liderada pela juventude.

31/01

Manhã: Feira Agroecológica com prosas sobre o combate à fome e à pobreza e apresentação de trabalhos científico-populares.

Tarde: Oficinas práticas e teóricas

Noite a Grande Roda das Mulheres com mais um Cultural dos Povos, sob a condução das mulheres.

01/02

Manhã: Malocas Saberes (Rodas de Conversas) continuam com debates sobre Terra e Território, Saúde, Educação e Agroecologia Popular.

Tarde: Relatos de experiências, projeções estratégicas e apresentação da Carta da VIII Jornada de Agroecologia da Bahia.

Noite: Feira de Literatura dos Povos, com lançamento de livros e roda de prosa com Mestres e Mestras, encerrando com um Ritual Cultural dos Povos.

02/02

Último dia: O evento se despede com o emocionante Cortejo de Iemanjá e cerimônia de encerramento.