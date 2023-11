Jovem de 14 anos é atropelado por micro-ônibus no interior da Bahia | A TARDE

Um adolescente de 14 anos foi atropelado por um micro-ônibus na manhã desta quarta-feira, 25, no centro da cidade de Eunápolis, no interior da Bahia. Segundo imagens que circulam pela internet, o jovem andava de bicicleta pela Avenida Paulino Mendes Lima no momento do acidente. O ciclista estava na contramão e não viu a manobra do veículo.

Após o impacto, a bicicleta ficou embaixo do micro-ônibus e o jovem quase foi atropelado pelo pneu dianteiro do veículo. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital com poucas escoriações.

Segundo o motorista, ele não viu a aproximação do garoto durante a manobra, que teria ficado em um ângulo conhecido como "ponto cedo" do ônibus. De acordo com a empresa responsável pelo transporte, a vítima está recebendo assistência.