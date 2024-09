Jovem de 18 anos é preso suspeito de estupro virtual no interior da BA

- Foto: Ascom / PC-BA

Um jovem de 18 anos foi preso, na cidade de Mairi, na última quinta-feira (05), suspeito pelos crimes de estupro virtual de vulnerável, corrupção de menores e armazenamento de cena de sexo envolvendo criança ou adolescente, contra 11 vítimas, todas com idades entre 11 e 14 anos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado no povoado de Angico, na zona rural da cidade. A prisão foi realizada após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, com base em investigações conduzidas pela 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina) e pela Delegacia Territorial de Mairi.

O jovem é investigado por utilizar redes sociais para ameaçar e coagir as vítimas, forçando-as a enviar vídeos e fotos comprometedoras. Durante a operação, foram apreendidos dois aparelhos celulares que estavam em posse do suspeito, e eles serão submetidos a perícia.