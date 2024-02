Jovem de 21 anos morre afogado em rio no sul da Bahia | A TARDE

O corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado após cerca de 24 horas de desaparacido. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, Agnaldo Vieira de Souza foi localizado por mergulhadores da corporação no domingo, 21. Ele teria se afogado na tarde de sábado, 20, no Rio Jequitinhonha, no município de Itapebi, no sul da Bahia.

Ele foi achado cerca de 10 metros de onde havia desaparecido. Segundo testemunhas, a vítima estava na companhia de um amigo jogando futebol em uma praia nas proximidades. Pouco depois, eles resolveram seguir até a água. No entanto, não há detalhes de como a vítima se afogou.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Eunápolis. Não há informações sobre o sepultamento.