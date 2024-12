Jovem é assassinado dentro de loja onde trabalhava em Camaçari

Caso é investigado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação | SSP

Um crime bárbaro chocou a cidade de Camaçari, na tarde de sábado, 14. Um jovem identificado como Gabriel Matos Paim Brito dos Santos, de 21 anos, foi morto a tiros dentro do estabelecimento comercial onde trabalhava, localizado na Via Copec, bairro do Triângulo.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 12º Batalhão foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a vítima já estava sem vida.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o autor dos disparos e a motivação do assassinato.