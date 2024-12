Homem leva tiro no queixo após tentar tirar arma de PM em adega

Policiais militares tentaram abordar os suspeitos que estavam em um veículo - Foto: Reprodução

Dois homens, de 28 e 33 anos, foram presos na noite dessa sexta-feira, 13, após resistirem a uma abordagem policial em uma adega na Vila Rica, em Campinas, no interior de São Paulo. Um deles foi atingido com um tiro no queixo após entrar em uma luta corporal com um agente e tentar pegar a sua arma. O policial sofreu a fratura de um dedo da mão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares tentaram abordar os suspeitos que estavam em um veículo, mas eles fugiram e colidiram contra uma árvore. A dupla continuou a fuga a pé, sendo detida em seguida na Adega DuPreto, localizada na Avenida Doutor Arthur Leite de Barros.

O suspeito ferido foi encaminhado ao Hospital Mário Gatti, onde permaneceu internado sob escolta. Ele era procurado pela Justiça pelos crimes de roubo e homicídio.

O outro envolvido foi autuado pelo delito de resistência. Ele assinou um termo de compromisso e foi liberado.

A arma do agente foi apreendida, e foi solicitado exame residuográfico, para verificar vestígios de metais, como chumbo e cobre, nas mãos ou na roupa do suspeito. O veículo também foi apreendido.

A ocorrência foi registrada no plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.