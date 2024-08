Jovem é morto a tiros por se esbarrar em suspeito na Bahia

A prisão aconteceu no município de Remanso, na última terça-feira, 26. - Foto: Divulgação

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira, 30, no município de Remanso, no norte da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como João Henrique Santos Silva.

Ele foi baleado em frente à Igreja Matriz do município. João Henrique teria esbarrado no suspeito durante um evento político. Ele pediu desculpas, mas o adolescente teria seguido a vítima, acompanhado por outro adolescente e por um jovem, e efetuado os disparos.

João Henrique foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois adolescentes foram apreendidos e estão na delegacia de Remanso. O terceiro suspeito está sendo procurado. Com o adolescente, acusado de efetuar os disparos, foram encontrados um revólver, 152 trouxas de maconha prontas para serem comercializadas, mais 220 gramas de maconha não embalada, uma balança de precisão e dois celulares.

