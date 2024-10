Jovem é morto com golpes de faca após briga por som alto

Caso aconteceu no domingo (13) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gabriel da Silva Santos, de 21 anos, foi morto a facadas no domingo (13), na município de Muritiba, no Recôncavo da Bahia, após se envolver em uma discussão com uma vizinha.

Leia mais:

>>Capitão da PM é espancado em saída de festa na Bahia

>>Polícia apreende drogas e munições em troca de tiros em Barra Grande

>>Homem é baleado em festa infantil, bate carro e morre na Bahia

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com portal Forte da Notícia, o motivo para o desentendimento entre os dois teria sido o volume do som de Gabriel. Além disso, relatos apontam que o rapaz e a vizinha já teriam discutido, em outras oportunidades, pelo mesmo motivo.



De acordo com testemunhas, a mulher pediu para Gabriel baixar o volume do som. Porém, ao ter o pedido ignorado, a suspeita foi até a sua casa, pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima.



Familiares da suspeita informaram à polícia que ela sofre de problemas psiquiátricos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O Portal Massa! entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.