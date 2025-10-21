Jovem morre após tomar remédio para disfunção erétil na Bahia

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. - Foto: Ilustrativa/Reprodução | Agência Brasil

Um jovem identificado como Paulo Sérgio Chagas Araújo, de 23 anos, morreu na segunda-feira, 20, após sofrer uma parada cardíaca em uma unidade de saúde de Feira de Santana, na Bahia.

Segundo informações, o rapaz relatou ter ingerido um medicamento para disfunção erétil antes de participar de uma partida de futebol.

O jovem deu entrada na policlínica do distrito de Maria Quitéria, na zona rural, no final da tarde de domingo, 19, acompanhado pelos pais, com fortes dores de cabeça e dor atrás dos olhos. As informações são da TV Subaé.

O prontuário indica que ele permaneceu em observação durante a noite, mas apresentou piora na madrugada seguinte. Apesar das tentativas de reanimação da equipe médica, o jovem sofreu parada cardíaca e morreu por volta das 8h40 de segunda-feira, 20.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia e necropsia para confirmar as causas da morte. A 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana investiga o caso como morte a esclarecer. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.