Jovem morre após tomar remédio para disfunção erétil na Bahia
Rapaz sofreu uma parada cardíaca em uma unidade de saúde de Feira de Santana
Por Redação
Um jovem identificado como Paulo Sérgio Chagas Araújo, de 23 anos, morreu na segunda-feira, 20, após sofrer uma parada cardíaca em uma unidade de saúde de Feira de Santana, na Bahia.
Segundo informações, o rapaz relatou ter ingerido um medicamento para disfunção erétil antes de participar de uma partida de futebol.
O jovem deu entrada na policlínica do distrito de Maria Quitéria, na zona rural, no final da tarde de domingo, 19, acompanhado pelos pais, com fortes dores de cabeça e dor atrás dos olhos. As informações são da TV Subaé.
O prontuário indica que ele permaneceu em observação durante a noite, mas apresentou piora na madrugada seguinte. Apesar das tentativas de reanimação da equipe médica, o jovem sofreu parada cardíaca e morreu por volta das 8h40 de segunda-feira, 20.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia e necropsia para confirmar as causas da morte. A 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana investiga o caso como morte a esclarecer. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.
