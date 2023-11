Justiça mantém prisão de suspeito de estuprar adolescentes | A TARDE

A Justiça baiana manteve a prisão do homem preso no último dia 18, sob a suspeita de violentar, filmar e extorquir menores, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Lucas Santos teve o mandado de prisão cumprido pelo crime de estupro, mas também foi autuado em flagrante por "produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente".

Nesta quinta-feira, 20, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva após a audiência de custódia.

De acordo com a Polícia Civil, a apuração da "Operação Querubim" do caso começou há cerca de um ano e meio, com o primeiro registro de ocorrência contra o homem. Posteriormente, houve uma segunda denúncia. Durante o cumprimento da determinação judicial de busca e apreensão, foi constatado que poderia haver outras vítimas.

Após ser preso, o homem negou o estupro e disse que as relações eram consensuais.

Lucas Santos | Foto: Ascom | Polícia Civil