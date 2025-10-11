BAHIA
Leilão tem imóveis na Bahia com lances a partir de R$ 67 mil
Em Salvador, há oportunidade nos bairros de IAPI, Capelinha e Canabrava
Por Victoria Isabel
Um leilão online oferece dez imóveis na Bahia, com lances iniciais a partir de R$ 67 mil. Os imóveis pertencem ao banco Santander e o leilão é organizado pela empresa Mega Leilões.
Os interessados têm até o dia 14 de outubro para manifestar interesse. Ao todo, os lotes estão distribuídos em oito cidades do estado:
- Salvador
- Feira de Santana
- Itabuna
- São Gonçalo dos Campos
- Serrinha
- Luís Eduardo Magalhães
- Poções
Em Salvador, os imóveis estão localizados nos bairros de IAPI, Capelinha e Canabrava, com o lance inicial mais alto chegando a R$ 142,4 mil.
O pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento, com prazo de até 420 meses para imóveis residenciais. Para conferir todos os detalhes dos lotes, os interessados devem acessar o site oficial do leilão.
