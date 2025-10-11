Leilão tem imóveis na Bahia com lances a partir de R$ 67 mil

Os interessados têm até o dia 14 de outubro para manifestar interesse - Foto: Reprodução/Google maps

Um leilão online oferece dez imóveis na Bahia, com lances iniciais a partir de R$ 67 mil. Os imóveis pertencem ao banco Santander e o leilão é organizado pela empresa Mega Leilões.

Os interessados têm até o dia 14 de outubro para manifestar interesse. Ao todo, os lotes estão distribuídos em oito cidades do estado:

Salvador

Feira de Santana

Itabuna

São Gonçalo dos Campos

Serrinha

Luís Eduardo Magalhães

Poções

Em Salvador, os imóveis estão localizados nos bairros de IAPI, Capelinha e Canabrava, com o lance inicial mais alto chegando a R$ 142,4 mil.

O pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento, com prazo de até 420 meses para imóveis residenciais. Para conferir todos os detalhes dos lotes, os interessados devem acessar o site oficial do leilão.