Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

LIDE Bahia e Neoenergia Coelba apresentam plano de investimentos

Encontro traz perspectivas e impactos no desenvolvimento

Redação
Por Redação
Encontro acontece no Palacete Tira-Chapéu
Encontro acontece no Palacete Tira-Chapéu - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O LIDE Bahia e o grupo Neoenergia apresentam, nesta quinta-feira, 21, o novo plano de investimentos da distribuidora para o desenvolvimento econômico da Bahia nos próximos anos, o maior aporte da história.

A apresentação acontecerá em um almoço no Palace Tira-Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador, contando com lideranças empresariais e representantes da sociedade baiana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Perspectivas e impactos

Na ocasião, também serão apresentadas perspectivas e impactos do ciclo de investimentos.

Leia Também:

ECONOMIA

Cidade brasileira vai ganhar mega centro logístico com 2 mil vagas de emprego
Cidade brasileira vai ganhar mega centro logístico com 2 mil vagas de emprego imagem

INSS

Décimo terceiro: aposentados recebem 2ª parcela na próxima semana
Décimo terceiro: aposentados recebem 2ª parcela na próxima semana imagem

ECONOMIA

Como o desenvolvimento urbano planejado vem transformando cidades do interior da Bahia
Como o desenvolvimento urbano planejado vem transformando cidades do interior da Bahia imagem

Mais que um aporte relevante, a iniciativa tem como objetivo o impulsionamento de setores considerados estratégicos, estimular novos negócios e fortalecer o ambiente de crescimento, assim como a competitividade no estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

lide bahia Neoenergia

Relacionadas

Mais lidas