BAHIA
LIDE Bahia e Neoenergia Coelba apresentam plano de investimentos
Encontro traz perspectivas e impactos no desenvolvimento
Por Redação
O LIDE Bahia e o grupo Neoenergia apresentam, nesta quinta-feira, 21, o novo plano de investimentos da distribuidora para o desenvolvimento econômico da Bahia nos próximos anos, o maior aporte da história.
A apresentação acontecerá em um almoço no Palace Tira-Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador, contando com lideranças empresariais e representantes da sociedade baiana.
Perspectivas e impactos
Na ocasião, também serão apresentadas perspectivas e impactos do ciclo de investimentos.
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Mais que um aporte relevante, a iniciativa tem como objetivo o impulsionamento de setores considerados estratégicos, estimular novos negócios e fortalecer o ambiente de crescimento, assim como a competitividade no estado.