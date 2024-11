Líder do BDM de Candeias é capturado durante operação em São Paulo

Nailton Almeida dos Santos, conhecido como o 9 de Copas do Baralho do Crime da SSP. - Foto: Divulgação / SSP

Em uma ação conjunta realizada na manhã desta terça-feira, 5, as Forças de Segurança da Bahia e de São Paulo deram um golpe decisivo no crime organizado ao prender Nailton Almeida dos Santos, conhecido como o 9 de Copas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O traficante foi encontrado em Guarulhos, São Paulo, onde se escondia.

Nailton, que lidera a facção Bonde do Maluco (BDM) em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, é considerado uma figura chave no tráfico de drogas e na prática de extorsões na região. Ele possuía quatro mandados de prisão em aberto, incluindo acusações graves de homicídio.

Durante sua captura, Nailton tentou enganar os policiais com uma carteira de habilitação falsa, registrada em nome de Sydnei Castro de Oliveira. No entanto, essa manobra não foi suficiente para escapar das autoridades, que também apreenderam um revólver e munições em sua posse.

