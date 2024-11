Homem descobre tumor de 27 kg após diagnóstico de obesidade

- Foto: Reprodução / Jornal Extra

Thomas Kraut, 59 anos, enfrentou uma reviravolta inesperada em seu diagnóstico de saúde após ser tratado por mais de uma década contra obesidade e diabetes tipo 2. Morador da Noruega desde 2008, o alemão, que trabalha como ótico, vinha lutando com o aumento constante do volume do seu estômago desde 2011. Na época, os médicos concluíram que ele sofria de obesidade e diabetes, recomendando uso de Ozempic e encaminhando-o para cirurgia bariátrica.

Thomas contou que os profissionais de saúde se concentravam apenas no peso elevado e nos problemas com diabetes. Após tentativas frustradas de perder peso, ele foi aprovado para a cirurgia em 2019. “Passei de médico em médico e, finalmente, consegui a autorização para uma cirurgia bariátrica. Disseram que o Ozempic ajudaria no tratamento, e me indicaram também cursos de nutrição e exercícios”, relatou o alemão.

No entanto, ao examiná-lo mais de perto antes do procedimento, o cirurgião notou que a rigidez na região abdominal não era típica de gordura comum. Segundo Thomas, o médico desconfiou da condição e recomendou uma tomografia de urgência. “Eu havia emagrecido bastante, principalmente no rosto e braços, mas meu estômago continuava enorme. O médico até disse que eu parecia desnutrido”, comentou.

O exame revelou a verdadeira causa de seu problema: um tumor maligno gigante que, além de pressionar seu estômago, já envolvia seu rim direito. “Foi um choque para mim. O tumor estava se alimentando do meu rim direito”, desabafou Thomas.

Em 26 de setembro de 2023, ele passou por uma cirurgia de 10 horas em Oslo, na Noruega, para a remoção do tumor, que tinha 52,3 cm de diâmetro e pesava impressionantes 27 kg.

Agora, Thomas espera pela recuperação e continua seu tratamento sob supervisão médica.