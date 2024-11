Homem mata ex-companheira e esconde o corpo na geladeira

Informações de testemunhas indicam que o suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento - Foto: Reprodução | TV Globo

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 4, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, suspeito de assassinar sua ex-companheira e ocultar o corpo dela dentro de uma geladeira.

A jovem, identificada como Milena Vitória Garcia de Barros, foi encontrada pelo padrasto. Informações de testemunhas indicam que o suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento, esteve na casa da ex-companheira na última sexta-feira, 1º.



Após uma conversa, ele teria cometido o crime. O casal tem dois filhos pequenos, com idades de 2 e 5 anos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 14º BPM (Bangu) foram chamados para investigar a situação.

Ao chegarem ao local, confirmaram a morte da jovem, que apresentava sinais de violência.