Líder do BDM no recôncavo é preso no interior de São Paulo; veja | A TARDE

Uma operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA) e ROTA da Polícia Militar de São Paulo, localizou e prendeu o homem considerado a principal liderança da facção criminosa Bonde do Maluco, no recôncavo baiano, na manhã deste domingo, 24.

De acordo com apurações do Portal A TARDE, trata-se de Edmario Costa Pereira, vulgo "Netinho da Baiúca". Ele foi capturado na cidade de Ubatuba, interior do estado de São Paulo.

Mesmo longe da Bahia, Netinho da Baiúca seguia comandando as movimentações do tráfico de drogas e outros crimes violentos praticados pela facção criminoso no recôncavo. Uma dessas ordens teria sido para atacar um carro-forte na BR-101, no dia 4 de dezembro deste ano.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), além de líder da organização criminosa na região do Recôncavo Baiano, ele também mantinha conexões com uma facção paulista e, por isso, se escondia em Ubatuba.

Durante a abordagem, ele ainda tentou enganar a equipe policial apresentando documentos falsos com o nome de Lucas Palmeira, porém os policiais já o investigava e acabou dando voz de prisão em flagrante delito por mais um crime. O procedimento foi lavrado na delegacia da Polícia Civil de Ubatuba- SP, onde ficará custodiado à disposição da justiça.