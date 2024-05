Líder do 'CV' em bairro de Salvador morre durante operação da polícia | A TARDE

O homem apontado como principal liderança da facção criminosa Comando Vermelho (CV), no bairro da Liberdade, em Salvador, morreu na manhã desta quarta-feira, 24, durante a terceira fase da Operação PARIETUM (a parede, em latim) departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).



Leia mais:

>> Delegada garante que "intercâmbio" entre facções não vai evitar prisão

>> Líder do "CV" responsável por homicídios em Salvador é preso em PE

De acordo com apurações do Portal A TARDE, o suspeito foi identificado como Willer Oliveira Souza, conhecido como 'Palhaço', foi localizado no município de Ilhéus, sul da Bahia. O suspeito estava em um imóvel na localidade, quando foi surpreendido pelas equipes policiais e entrou em confronto. Palhaço ainda foi socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, celulares e uma caderneta contendo registros da movimentação e contabilidade da venda de drogas e armas.

Palhaço era apontado pelas investigações como o principal organizador dos ataques contra membros da organização criminosa BDM (Bonde do Maluco), ocorridos no bairro da Liberdade, contando sempre com a participação de seus cúmplices, Queijo e Suco, que permanecem foragidos.

Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE, o suspeito se exibe com arma e desafia a facção rival.

Reprodução

Ele estava sendo procurado com dois mandados de prisão em aberto, um por tráfico de drogas e outro por roubo qualificado, este último com condenação definitiva a uma pena de nove anos e oito meses em regime fechado.