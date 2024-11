Líder do PCC cearense é capturado na zona rural de Curaçá, na Bahia

Com o suspeito, foram apreendidos cinco tabletes de cocaína - Foto: Divulgação SSP

Uma ação integrada de inteligência das Forças da Segurança da Bahia e do Ceará localizou o líder de uma facção cearense, no município baiano de Curaçá, nesta quinta-feira, 7. A polícia investiga a possível conexão dele com traficantes baianos.

De acordo com uma fonte do portal A Tarde ligada a polícia, o suspeito é George Pereira Agostinho, conhecido como "Neguin do Crato", que lidera a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua na região do Cariri, no estado do Ceará.

Com três mandados de prisão, o homem estava escondido no distrito de Barra Funda, zona rural de Curaçá. Com ele foram apreendidos cinco tabletes de cocaína.