Homem é encontrado morto com sinais de espancamento e tiros no Curuzu

Caso acontceu nesta quinta-feira, 7 - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Um homem foi encontrado morto, com tiros na cabeça e sinais de espancamento, nesta quinta-feira, 7, no bairro de Curuzu, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, equipes da 37ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para atender a ocorrência e constataram o fato ao chegar no local.

A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Polícia Civil (PC) informou ao MASSA! que o cadáver apresentava sinais de espancamento, além das marcas provocadas por disparo de arma de fogo.

A vítima ainda não foi identificada e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) a autoria e motivação do crime.