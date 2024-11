Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Tancredo Neves

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira / Ag. A Tarde

Um homem foi executado a tiros na tarde de quinta-feira, 7, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O caso aconteceu na Vila Dois Irmãos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, ainda não identificada, foi encontrada com as mãos amarradas e ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. Policiais militares da 23ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência e acharam o homem sem sinais vitais.

A área foi isolada e o DPT acionado para realização da perícia. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.