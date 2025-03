Lideranças são transferidas para prisão de segurança máxima na Bahia

Policiais penais fizeram a transferência de lideranças criminosas - Foto: Nucom / Seap

Quatro lideranças criminosas foram transferidas da Penitenciária Lemos Brito, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura (CPM), em Salvador, para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) do Conjunto Penal de Serrinha (CPS), na quarta-feira, 26.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), os apenados extorquiam as vítimas por meio de ameaças, as obrigando a fazer transferências de valores via Pix.

O objetivo das transferências é impedir qualquer possibilidade de comunicação ou articulação dos custodiados com a criminalidade, que possa impactar na segurança pública, e consequentemente nos circuitos do Carnaval 2025.

Transferências foram autorizadas pelo Poder Judiciário | Foto: Divulgação/Nucom/Seap

Ainda segundo a Seap, os apenados integram grupos criminosos com atuação nas regiões de Salvador, Região Metropolitana (RMS), Santo Antônio de Jesus, além de Seabra, Morro do Chapéu, Iraquara e outras cidades da Chapada Diamantina.

As transferências foram autorizadas pelo Poder Judiciário e em seguida planejadas e executadas por policiais penais do serviço ordinário da PLB e do Grupamento Especializado em Operações Penitenciárias (Geop).