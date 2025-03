Profissional do sexo suspeito de extorquir cliente é indiciado

O inquérito do caso foi concluído na terça-feira, 25 - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um profissional do sexo investigado por extorquir um cliente com cenas íntimas de programas realizados com ele, na Bahia, foi indiciado por quatro crimes simultaneamente, nesta quarta-feira, 26.

O inquérito do caso foi concluído na terça-feira, 25. Segundo a Polícia Civil, a investigação concluiu que o suspeito, de 32 anos, teria cometido extorsão, divulgação de cena íntima, invasão de dispositivo informático e difamação.

O inquérito foi remetido ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), que irá avaliar a oferta de denúncia para a Justiça. Somadas, as penas pelos crimes podem passar de 15 anos de prisão, caso se torne réu e seja condenado.

Entenda o caso

Um profissional do sexo foi preso suspeito de extorquir e divulgar vídeo íntimos de um administrador com cargo político no dia 11 de dezembro de 2024. O caso ocorreu na cidade de Santo Estevão, a cerca de 150 quilômetros de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito gravou as relações sexuais que teve com o cliente, no município de Feira de Santana, e o chantageou para não divulgar as imagens. A vítima chegou a fazer pagamentos entre os meses de agosto e novembro. Os valores não foram divulgados.

Quando a vítima informou que não faria mais os pagamentos, o profissional do sexo divulgou as imagens para familiares e colegas de trabalho do homem, e também em uma rede social.

O suspeito, que foi encontrado na casa onde mora, no bairro Ponto Central, em Feira de Santana, confessou o crime, e foi liberado após prestar depoimento. Ele será indiciado por extorsão, difamação e divulgação de cena íntima por motivo de vingança.

A Polícia Civil fez buscas no imóvel onde o investigado reside para descobrir se ele tinha vídeos de outras possíveis vítimas e apreendeu um celular e um notebook.