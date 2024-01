Líderes de pastas de saúde evidenciam parceria contra covid | A TARDE

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, ressaltou, na manhã desta quarta-feira, 17, durante ação de oferta da vacina contra Covid-19 no Mercado Modelo, a importância da intensificação do uso do imunizante pré-carnaval.

“Hoje a gente inicia aqui a ação de vacinação em parceria com o município, que é uma

competência dele fazer, mas o governo do Estado entrou fortemente nessa estratégia para que a gente pudesse oferecer aos foliões, tanto os turistas, quanto os baianos, para que a gente reforce a vacinação do Covid. A bivalente, que está disponível nos postos de saúde, nós estamos oferecendo agora em parceria”, declarou.

A secretária detalhou que atualmente a taxa de cobertura da bivalente é de 14% no estado, e o receio da pasta é que a festa popular e o aumento do fluxo de turistas a doença acabe retornando. “A nossa expectativa é que a gente faça a vacinação quinze dias pelo menos, antes.”

Além da medida focada na imunização, Roberta também anunciou uma ação focada na doação de sangue.“Os Hemobas estão funcionando em horário diferenciado é uma grande chamamento que eu faço a população [...] precisamos estar preparados com os bancos de sangue.”

As estratégias estão sendo realizadas em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador e acontecerão entre os dias 17 de janeiro a 06 de fevereiro, período que antecede os dias oficiais da folia.

No encontro que deu início aos planos, a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, esteve presente e evidenciou a união entre município e estado.

"É uma ação estratégica e, mais importante, em parceria com o estado. aqui nessa estratégia, com 15 dias de antecedência, estamos fazendo a imunização e fazendo o chamado pra esse povo. vamos ter pontos fixos, volantes, fazer o drive thru, e com roberta estamos mostrando que a saúde anda junto e vai andar sempre juntos", afirmou.

No evento da campanha, o motorista Amilton Vitória foi o primeiro a receber o imunizante e fez questão de demonstrar a satisfação pela existência da vacina.

“Eu falo a todo mundo que se não quiser perder nenhum parente, nenhum amigo, tem que se orientar para tomar a vacina. A vacina protege a gente. Quantas pessoas morreram porque o governo demorou de comprar a vacina. É? Podia ter evitado muitas mortes. Mas infelizmente não é como a gente quer. É como o governo manda. Até agora tá vacinado também. Tantas que tenha, eu tomo todas. Essa já é a sexta vez que eu tomo”, disse em conversa com o Portal A TARDE.

As equipes de saúde estarão mobilizadas em pontos volantes com o carro do “Zé Gotinha” e com pontos fixos em locais de grande circulação. O reforço da bivalente estará disponível para os grupos prioritários de idosos com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; imunossupressos com 12 anos ou mais – é necessário ter um intervalo de 6 meses desde a última dose. Os demais públicos do grupo prioritário, à exemplo de trabalhadores da saúde ou pessoas com comorbidades devem respeitar o intervalo de 1 ano. Para ter acesso a dose será necessário apresentar Cartão SUS, RG e caderneta de vacina.

Confira os locais de imunização:



17 de janeiro



Pontos volantes

Praça da Igreja do Bonfim (08h às 12h)

Ribeira (14h às 16h)

Farol da Barra (08h às 12h)

Porto da Barra (13h às 16h)

Sereia de Itapuã/ Stella Maris/ Praia do Flamengo/ Aeroporto (09h às 16h)

Santo Antônio Além do Carmo/ Pelourinho (16h às 20h)

Pontos fixos

Ferreira Costa (09h às 16h)

Gbarbosa do Costa Azul (09h às 16h);

Estação Rodoviária (09h às 16h);

Shopping Bela Vista (09h às 16h)

18 de janeiro

Pontos volantes

Praça da Igreja do Bonfim (08h às 12h)

Clube Espanhol (08h às 12h)

Ondina Apart Hotel (13h às 16h)

Sereia de Itapuã/ Stella Maris/ Praia do Flamengo/ Aeroporto (09h às 16h)

Pontos fixos

Ferreira Costa (09h às 16h)

Estação Rodoviária (09h às 16h);

Shopping Bela Vista (09h às 16h)

19 de janeiro

Pontos Volantes

Praça da Igreja do Bonfim (08h às 12h)

Ponta do Humaitá (14h às 16h)

Vila Caramuru (Rio Vermelho) – 08h às 13h

Farol da Barra (13h às 16h)

Sereia de Itapuã/ Stella Maris/ Praia do Flamengo/ Aeroporto (09h às 16h)

Pontos fixos

Gbarbosa do Costa Azul (09h às 16h)

Ferreira Costa (09h às 16h)

Estação Rodoviária (09h às 16h);

Shopping Bela Vista (09h às 16h)

20 de janeiro

Volante

Farol e Porto da Barra (08h às 14h)

Terminal Náutico/ MAM (08h às 14h)

Praça do Bonfim/Monte Serrat/ Ponta do Humaitá/ Ribeira (08h às 14h)

Praia do Flamengo/ Sereia de Itapuã (08h às 14h)

21 de janeiro

Vila Caramuru - Rio Vermelho (08h às 14h)

Santo Antônio Além do Carmo- Pelourinho- Saúde (08h às 14h)

Praça do Bonfim/ Monte Serrat/ Ponta do Humaitá/ Ribeira (08h às 14h)

Aeroporto/ Lagoa do Abaeté (08h às 14h)