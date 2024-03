Loja de roupas é atingida por incêndio em Itaberaba; vídeo | A TARDE

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de roupas e acessórios na manhã desta segunda-feira, 4, no centro de Itaberaba, município localizado na região da Chapada Diamantina. Em nota, o Corpo de Bombeiros da Bahia (CBMBA) informou que ninguém ficou ferido.



Ainda de acordo com CBMBA, três caminhões de combate a incêndio do 11º Batalhão permanecem atuando no rescaldo de um incêndio. As equipes contam com o apoio de carros-pipa cedidos pela Embasa e Prefeitura do município.

Assim que o expediente de trabalho foi iniciado, os funcionários do estabelecimento notaram que a loja estava pegando fogo e vários objetos foram retirados do estabelecimento.

Ainda não se sabe o que teria provocado o incidente.