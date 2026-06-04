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Lotofácil: apostas da Bahia acertam 14 números e prêmio acumula em R$ 10 milhões

Salvador concentrou o maior número de ganhadores

Victoria Isabel
Por
Lotofácil
Lotofácil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A sorte passou perto da Bahia no concurso 3702 da Lotofácil, sorteado na noite desta quarta-feira, 3. Dez apostas registradas no estado acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e garantiram premiações. Como ninguém cravou todos os números, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

As apostas premiadas foram feitas em Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Itabuna e Salvador. Nas apostas simples, o prêmio por 14 acertos foi de R$ 2.020,27. Já os bolões contemplados receberam valores maiores, chegando a R$ 6.060,81.

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Salvador concentrou o maior número de ganhadores, com seis apostas premiadas. Barreiras teve dois bilhetes contemplados, enquanto Bom Jesus da Lapa e Itabuna registraram uma aposta vencedora cada.

Dezenas sorteadas:

  • 02, 03, 05, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 25.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 297 apostas em todo o país acertaram 14 números e receberam R$ 2.020,27 cada. Sem vencedores na faixa principal, o prêmio do próximo concurso, que será realizado na sexta-feira, 5, está estimado em R$ 10 milhões.

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Apostas premiadas na Bahia

  • Barreiras: 2 apostas
  • Bom Jesus da Lapa: 1 aposta
  • Itabuna: 1 aposta
  • Salvador: 6 apostas
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Bahia loterias caixa lotofácil Salvador

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