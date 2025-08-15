Luiz Gavazza destaca importância do transporte ferroviário para Bahia

Bahia Export - Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

No segundo dia do Bahia Export, fórum estadual de logística, infraestrutura e transportes realizado nesta sexta-feira, 15, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador, o diretor-presidente da Bahia Gás, Luiz Gavazza, destacou o papel da Bahia na movimentação de energia e a importância de expandir o transporte ferroviário.

“Nós estamos diante de um estado que é um grande hub, um grande polo de produção e movimentação de energia. E a gente precisa aproveitar esse potencial que a Bahia tem para superar as outras dificuldades que nós enfrentamos”, afirmou.

Sobre a importância do evento, Gavazza ressaltou a necessidade de dialogar com o setor de logística: “É dialogar a importância de ouvirmos o setor para a recuperação das rodovias fundamentais, estruturantes para nossa economia, é trabalharmos no sentido de dizer desenvolver e voltar a desenvolver as hidrovias no Brasil, mas principalmente de adotarmos a pegada de restaurar as ferrovias”, disse o presidente.

Transporte ferroviário

O diretor também falou sobre o transporte ferroviário, especialmente o alimentado pelo gás natural. “Ele é o transporte mais econômico, ele vai baratear o frete e fazer com que as mercadorias cheguem mais rapidamente ao consumidor e a um custo menor”, afirmou o CEO.

Sobre a Ferrovia Oeste-Leste, Gavazza destacou que o governo do estado busca parcerias para concluir a obra, considerada estratégica para o desenvolvimento da Bahia, assim como o Porto Sul: “Resolvendo o problema da Ferrovia Oeste Leste, o Porto Sul e também o trajeto anteriormente operado pela eh CFA, vão trazer novas condições para a Bahia se desenvolver”, completou.

Interiorização do gás natural

Gavazza explicou que a Bahia Gás está alinhada a esse movimento, com um plano arrojado de interiorização do gás natural. “Nós estamos mirando todos os espaços importantes da economia baiana que ainda não atendemos. Hoje são dois: a mineração e o agronegócio".

Sobre a mineração, ele detalhou: "Com a mineração, nós estamos fazendo o movimento principal que deverá ser concluído nos próximos anos. No início do ano que vem, a gente inaugura os dois primeiros trechos do gasoduto sudoeste”.

Para o agronegócio, Gavazza comentou:“Estamos com chamada pública aberta para a captação de propostas de produção de biometano, que é o gás natural se renovando”.