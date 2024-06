Lula assina decreto que autoriza monumento das cavernas na Bahia | A TARDE

A cidade de São Desidério, localizada no oeste baiano, receberá um monumento natural das Cavernas após a assinatura de um decreto feito pelo presidente Lula (PT) nesta quarta-feira, 5, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

De acordo com Jerônimo, a assinatura do decreto é um comprometimento crucial para a preservação ambiental do estado. “Entre todos os anúncios realizados pelo presidente Lula hoje, um deles é fundamental para a Bahia: a criação da Unidade de Conservação para proteção das cavidades naturais, no município de São Desidério, o que reforça o nosso compromisso com o meio ambiente”, declarou o governador.

A unidade de conservação abrangerá uma área de 16 mil hectares, protegendo importantes cavidades naturais e patrimônio espeleológico, incluindo o maior salão de cavernas conhecido no país, localizado na Garganta do Bacupari, e o maior lago subterrâneo, no Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério. A região é um hotspot de biodiversidade da fauna subterrânea, com sítios arqueológicos significativos e mais de 200 cavernas já registradas.

O chefe do Executivo estadual participou de uma agenda institucional no Palácio do Planalto, em Brasília, ao lado de Lula e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em alusão ao Dia do Meio Ambiente.

Proteção ambiental

O presidente Lula aproveitou a ocasião para criticar as práticas de desmatamento e reforçar a importância da preservação ambiental.

“Tem muita gente que fica com raiva quando a gente faz um decreto desse. Tem muita gente que acha que isso aqui seria preciso passar uma motosserra e acabar com a floresta para poder plantar qualquer coisa. Quando hoje, está claro, que manter uma floresta em pé e bem cuidada pode ser tão rentável para o Estado e para os povos que moram na floresta, do que qualquer investimento. É apenas uma questão de compreensão e opção para que levem mais a sério essa questão ambiental”, afirmou o presidente.

Jerônimo também destacou a relevância do esforço conjunto para a criação de políticas desenvolvimentistas para as áreas ambientais.

“A presença de outros governadores e autoridades, durante a assinatura de decretos que compõem as diversas medidas e avanços do governo pela proteção do nosso meio ambiente, é uma prova do compromisso e da força da união entre os estados e municípios pela transformação ecológica e desenvolvimento sustentável de todo o nosso país.”

Balanço e medidas

A ministra Marina Silva, apresentou a recomposição do orçamento para o meio ambiente, os resultados no combate ao desmatamento, captação de investimentos e a recomposição dos quadros de servidores. Ela também anunciou 14 novos decretos, como a criação da Estratégia Nacional de Bioeconomia e do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais, além de um pacto para a prevenção de incêndios na Amazônia e no Pantanal.

Publicações relacionadas