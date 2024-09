Mãe é condenada a 14 anos de prisão após matar filha bebê na Bahia

- Foto: Aldo Matos/Acorda Cidade

Uma mulher identificada como Sthefane Conceição Teixeira foi condenada a 14 anos de prisão por ter matado e escondido o corpo da própria filha, um bebê de um ano e nove meses, em 2022, na cidade de Feira de Santana. O Julgamento foi realizado na terça-feira (10).

A denúncia foi feita pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), alegando que Sthefane pegou a filha na casa da avó e, no dia seguinte, afirmou que não tinha notícias da criança.



Quando a Polícia Militar chegou na casa dela, a então suspeita informou que a vítima estava debaixo de um colchão. Ela confessou ter afogado a filha em um tanque de lavar roupas, colocando posteriormente o corpo da criança em cima de escombros de telhas quebradas, cobrindo com um colchão velho que estava no local.



O promotor de Justiça Pedro Costa Safira Andrade concordou com a acusação do MP, assim como o júri, e a juíza Márcia Simões Costa, que determinou que a pena seja cumprida em regime fechado no Conjunto Penal de Feira de Santana.