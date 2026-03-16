Mais de 100 cidades da Bahia entram em alerta de chuvas nesta segunda

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Alerta amarelo indica possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, na madrugada desta segunda-feira (16), o alerta amarelo de chuvas intensas para municípios da Bahia. O aviso segue válido até as 23h59 e abrange 111 cidades do estado.

O alerta amarelo indica possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia. Apesar do volume previsto, o risco de transtornos como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

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O aviso inclui municípios das regiões oeste, sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. Entre as cidades citadas estão Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Municípios baianos que estão com alerta de chuvas: