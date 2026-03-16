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ALERTA AMARELO

Mais de 100 cidades da Bahia entram em alerta de chuvas nesta segunda

Aviso inclui municípios das regiões oeste, sudoeste, sul e extremo sul da Bahia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/03/2026 - 9:22 h

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Alerta amarelo indica possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia
Alerta amarelo indica possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia -

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, na madrugada desta segunda-feira (16), o alerta amarelo de chuvas intensas para municípios da Bahia. O aviso segue válido até as 23h59 e abrange 111 cidades do estado.

O alerta amarelo indica possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia. Apesar do volume previsto, o risco de transtornos como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

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O aviso inclui municípios das regiões oeste, sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. Entre as cidades citadas estão Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

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Municípios baianos que estão com alerta de chuvas:

  • Alcobaça
  • Anagé
  • Angical
  • Aracatu
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barra do Choça
  • Barreiras
  • Belmonte
  • Belo Campo
  • Bom Jesus da Lapa
  • Boquira
  • Brejolândia
  • Brumado
  • Buritirama
  • Caatiba
  • Caculé
  • Caetité
  • Camacan
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Canápolis
  • Canavieiras
  • Candiba
  • Cândido Sales
  • Caraíbas
  • Caravelas
  • Carinhanha
  • Catolândia
  • Cocos
  • Condeúba
  • Cordeiros
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Encruzilhada
  • Eunápolis
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Guajeru
  • Guanambi
  • Guaratinga
  • Ibiassucê
  • Ibirapuã
  • Ibotirama
  • Igaporã
  • Itabela
  • Itagimirim
  • Itaju do Colônia
  • Itamaraju
  • Itambé
  • Itanhém
  • Itapebi
  • Itapetinga
  • Itarantim
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Jucuruçu
  • Lagoa Real
  • Lajedão
  • Licínio de Almeida
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Macarani
  • Macaúbas
  • Maetinga
  • Maiquinique
  • Malhada
  • Malhada de Pedras
  • Mansidão
  • Mascote
  • Matina
  • Medeiros Neto
  • Mortugaba
  • Mucuri
  • Muquém do São Francisco
  • Nova Viçosa
  • Palmas de Monte Alto
  • Paratinga
  • Pau Brasil
  • Pilão Arcado
  • Pindaí
  • Piripá
  • Planalto
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Prado
  • Presidente Jânio Quadros
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Ribeirão do Largo
  • Rio do Antônio
  • Santa Cruz Cabrália
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • Sebastião Laranjeiras
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Tanque Novo
  • Teixeira de Freitas
  • Tremedal
  • Urandi
  • Vereda
  • Vitória da Conquista
  • Wanderley

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Alerta amarelo Bahia chuvas intensas

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