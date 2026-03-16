ALERTA AMARELO
Mais de 100 cidades da Bahia entram em alerta de chuvas nesta segunda
Aviso inclui municípios das regiões oeste, sudoeste, sul e extremo sul da Bahia
Por Victoria Isabel
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, na madrugada desta segunda-feira (16), o alerta amarelo de chuvas intensas para municípios da Bahia. O aviso segue válido até as 23h59 e abrange 111 cidades do estado.
O alerta amarelo indica possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia. Apesar do volume previsto, o risco de transtornos como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.
O aviso inclui municípios das regiões oeste, sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. Entre as cidades citadas estão Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.
Leia Também:
Municípios baianos que estão com alerta de chuvas:
- Alcobaça
- Anagé
- Angical
- Aracatu
- Baianópolis
- Barra
- Barra do Choça
- Barreiras
- Belmonte
- Belo Campo
- Bom Jesus da Lapa
- Boquira
- Brejolândia
- Brumado
- Buritirama
- Caatiba
- Caculé
- Caetité
- Camacan
- Campo Alegre de Lourdes
- Canápolis
- Canavieiras
- Candiba
- Cândido Sales
- Caraíbas
- Caravelas
- Carinhanha
- Catolândia
- Cocos
- Condeúba
- Cordeiros
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Encruzilhada
- Eunápolis
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Guajeru
- Guanambi
- Guaratinga
- Ibiassucê
- Ibirapuã
- Ibotirama
- Igaporã
- Itabela
- Itagimirim
- Itaju do Colônia
- Itamaraju
- Itambé
- Itanhém
- Itapebi
- Itapetinga
- Itarantim
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jucuruçu
- Lagoa Real
- Lajedão
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macarani
- Macaúbas
- Maetinga
- Maiquinique
- Malhada
- Malhada de Pedras
- Mansidão
- Mascote
- Matina
- Medeiros Neto
- Mortugaba
- Mucuri
- Muquém do São Francisco
- Nova Viçosa
- Palmas de Monte Alto
- Paratinga
- Pau Brasil
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Piripá
- Planalto
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Jânio Quadros
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Ribeirão do Largo
- Rio do Antônio
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- Sebastião Laranjeiras
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanque Novo
- Teixeira de Freitas
- Tremedal
- Urandi
- Vereda
- Vitória da Conquista
- Wanderley
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