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BAHIA

Sete apostas da Bahia acertam quina da Mega-Sena e ganham até R$ 66 mil

Prêmio principal acumulou em R$ 105 milhões

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/03/2026 - 17:00 h

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Nenhum jogo acertou as seis dezenas do concurso 2984 da Mega-Sena
Nenhum jogo acertou as seis dezenas do concurso 2984 da Mega-Sena -

Sete apostas registradas na Bahia acertaram cinco números no concurso 2984 da Mega-Sena, sorteado no sábado, 14. Seis apostas receberam prêmio de R$ 33.007,72, enquanto uma faturou R$ 66.015,36.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 11 – 15 – 28 – 42 – 60.

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Apostas vencedoras foram feitas em sete cidades

Os jogos premiados foram registrados nas cidades de:

  • Camaçari
  • Jacobina
  • Lauro de Freitas
  • Poções
  • Salvador
  • Santaluz
  • Xique-Xique

Cada aposta recebeu prêmio individual. A exceção são os bolões registrados em Camaçari e Lauro de Freitas, cujo valor total é dividido entre os participantes.

Prêmio principal acumula para R$ 105 milhões

Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio principal da Mega-Sena acumulou.

A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (17), é de R$ 105 milhões.

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Como jogar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, por meio do site e aplicativo das Loterias Caixa.

Já os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30 pelo portal Loterias Online ou aplicativo oficial.

O pagamento das apostas online pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa Econômica Federal. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

Probabilidade de ganhar

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos.

Em uma aposta simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já uma aposta com 20 dezenas, limite máximo permitido e que custa R$ 232.560, eleva a probabilidade para 1 em 1.292.

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