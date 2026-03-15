BAHIA
Sete apostas da Bahia acertam quina da Mega-Sena e ganham até R$ 66 mil
Prêmio principal acumulou em R$ 105 milhões
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Sete apostas registradas na Bahia acertaram cinco números no concurso 2984 da Mega-Sena, sorteado no sábado, 14. Seis apostas receberam prêmio de R$ 33.007,72, enquanto uma faturou R$ 66.015,36.
As dezenas sorteadas foram: 06 – 11 – 15 – 28 – 42 – 60.
Apostas vencedoras foram feitas em sete cidades
Os jogos premiados foram registrados nas cidades de:
- Camaçari
- Jacobina
- Lauro de Freitas
- Poções
- Salvador
- Santaluz
- Xique-Xique
Cada aposta recebeu prêmio individual. A exceção são os bolões registrados em Camaçari e Lauro de Freitas, cujo valor total é dividido entre os participantes.
Prêmio principal acumula para R$ 105 milhões
Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio principal da Mega-Sena acumulou.
A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (17), é de R$ 105 milhões.
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Como jogar na Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, por meio do site e aplicativo das Loterias Caixa.
Já os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30 pelo portal Loterias Online ou aplicativo oficial.
O pagamento das apostas online pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa Econômica Federal. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.
Probabilidade de ganhar
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos.
Em uma aposta simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já uma aposta com 20 dezenas, limite máximo permitido e que custa R$ 232.560, eleva a probabilidade para 1 em 1.292.
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