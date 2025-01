Mais de 50 kg de drogas são apreendidas em Luis Eduardo Magalhães

- Foto: Divulgação PM

Um homem foi preso com 53,9 quilos de drogas (maconha, cocaína e crack), três balanças digitais e R$1.524,00 em espécie por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, no município de Luís Eduardo Magalhães (LEM), na Bahia.

A prisão em flagrante ocorreu na quarta-feira, 25. quando as guarnições intensificavam o policiamento na cidade. Uma das equipes, que patrulhava o bairro Mimoso II, abordou um indivíduo que tentou fugir com a chegada da viatura, porém foi alcançado no interior de um imóvel na Rua São Francisco.

Com ele, os policiais apreenderam quatro porções de cocaína escondidas no bolso. Em seguida, ao revistarem o local foram encontrados R$ 1.524,00 em espécie,1 dólar, três balanças, 31,75 kg de cocaína, 20,67 kg de crack e 1,5 kg de maconha. Além das drogas, os militares aprenderam também um aparelho celular e uma carteira com dois documentos de identificação.

O acusado e o material apreendido foram apresentados à delegacia de Luís Eduardo Magalhães para a adoção de medidas cabíveis.