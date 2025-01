Vereador de cidade baiana é assassinado a tiros

Caso aconteceu na quarta-feira, 25 - Foto: Reprodução

O vereador de Iraquara, Samuel Oliveira Satelis Alves, conhecido como Samuel de Farofa (PCdoB), foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira, 25, feriado de Natal, no centro da cidade, situada na Chapada Diamantina.

Tudo aconteceu quando dois homens em uma motocicleta abordaram o comunista e dispararam contra ele. De acordo com testemunhas, após o crime, os suspeitos abandonaram o veículo e roubaram outro carro para escapar do local. A Polícia Civil, contudo, não confirma esta versão.

Leia também

>> 69 cidades baianas ganham Selo UNICEF em políticas públicas

>> Filme da Chapada Diamantina, 'Ibejis' é lançado nesta semana

Em nota, o prefeito de Iraquara, Nino Coutinho (PSD), lamentou a morte do vereador e se solidarizou com os familiares e amigos.

“Guiado pela simplicidade, respeito e o desejo de construir uma cidade melhor para todos. Sua partida nos deixa um vazio imenso, mas também uma memória de trabalho, coragem e amor ao povo”, diz a nota.

Veja

A polícia acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia no local e encaminhar o corpo de Samuel para o Instituto Médico Legal (IML).

Samuel Farofa não conseguiu se reeleger para mais um mandato no Legislativo da cidade e terminou as eleições com 202 votos.