Filme da Chapada Diamantina, 'Ibejis' é lançado nesta semana

'Ibejis' é lançado nesta semana após três meses de gravação - Foto: Divulgação

O filme 'Ibejis', produção do cinema da Chapada Diamantina, será lançado no próximo dia 7 de dezembro. A produção está em processo de finalização e o seu lançamento ocorrerá na comunidade da Lagoa Seca, em Iraquara, local que emprestou sua história e cenário para o filme.

Leia Mais:

>>> Saiba quando estreia a animação de ‘O Senhor dos Anéis’

>>> Buscas sobre ‘Ainda Estou Aqui’ e ditadura militar crescem no Google

>>> Fest Brasília investe em filmes sobre a busca de um lugar no mundo

O curta-metragem de ficção é fruto da preocupação da diretora Kallyane Nery, jovem da Chapada Diamantina, com a preservação da cultura e tradições do território.

A obra narra a história de Dona Menina, uma senhora que carrega a tradição da feitura do caruru de Cosme e Damião, um dos festejos mais tradicionais da região.

O filme aborda o dia tão esperado de preparação da comida e festa dos santos gêmeos, os Ibejis no sincretismo religioso, além de deixar no imaginário do espectador a continuidade dessa manifestação cultural com a história dos gêmeos Pedro e Joana, personagens de destaque no curta.