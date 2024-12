69 cidades baianas ganham Selo UNICEF em políticas públicas

Premiação da UNICEF - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O dia ensolarado desta terça-feira, 17, se misturou com a alegria dos representantes de 69 municípios baianos que foram condecorados com a certificação “Selo UNICEF: resultados que impactam vidas de crianças e adolescentes”.

A premiação, que reuniu mais de 200 pessoas no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador, certificou as cidades que avançaram nas políticas públicas para crianças e adolescentes, sendo um dos destaques para a progressão na educação, na saúde, na promoção social e esportes e lazer.

A coordenadora da Unicef, Helena Oliveira, explicou como funciona a iniciativa e os critérios necessários para a seleção dos municípios para receber o selo, que já está em vigor há 25 anos.

“A ideia é que a gente reconheça as gestões municipais que em seu mandato realize e desenvolva ações de promoção do direito de todas as áreas para crianças e adolescentes. A gente procura reconhecer através de alguns critérios que vão sendo pontuados, e eles [os municípios] vão recebendo pontos em cada atividade realizada”, contou.

A cerimônia solene também contou com a presença do secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas. Em discurso, o titular da pasta chamou atenção para que as cidades baianas continuem alcançando bons desempenhos no que se refere à proteção infantil e juvenil.

“O troféu é um duplo sinal. Um sinal de reconhecimento pelo o que foi feito, do esforço e da dedicação na construção de políticas efetivas para crianças no nosso estado. Mas, é também um sinal do compromisso para que cada um que leva esse reconhecimento se mantenha comprometido com essa agenda e que seja inspiração para que outros municípios se engajem”, disse.

“Proteger as crianças, é sem sombra de dúvidas, a mais profunda e radical forma que a gente tem de manifestar a nossa aposta para o futuro e de manifestar o nosso compromisso com a cidadania e renovar as esperanças de um mundo melhor”, acrescentou.

No púlpito, o vice-presidente da UPB, Júlio Pinheiro (PT), prefeito de Amargosa, enfatizou os desafios que os municípios precisam superar para conquistar uma premiação como a do órgão. A cidade do petista foi uma das vencedoras do título.

“A UNICEF obriga os municípios a superar algo que para nós gestores é muito comum e desafiador que é criar organicidade na gestão. A forma como o selo UNICEF propõe as ações articuladas que a gestão pública precisa conectar as políticas públicas nos obriga a criar uma cultura nas administrações de articulações entre os departamentos”, afirmou.

Vice-presidente da UPB e prefeito de Amargosa

Critérios

A UNICEF leva alguns critérios à risca para que a premiação seja concedida aos municípios baianos. Entre os temas preponderantes que norteiam para a concessão do selo estão a cobertura vacinal, as taxas de abandono escolar e a proteção à criança e ao adolescente.

Para que um município se destaque nesta área é necessário ter, ao menos, 95% da taxa de imunização de crianças e adolescentes.

Já na área da Educação, a Unicef avalia como positivo, a queda da evasão escolar e o aumento da taxa de rematrícula nas unidades de ensino.

“Na educação, [a gente avalia] a taxa de rematrícula, porque a ideia é que a gente rematricule quem está fora da escola. Então, a gente acompanha a taxa de rematrícula através de uma plataforma que o município se inscreve e aprende a utilizar, e aí, ele vai sendo acompanhado por essas taxas”, acrescentou Helena.

Deste modo, o órgão possui a campanha “fora da escola não pode”, que foi lembrada por um dos articuladores no evento, que tem o intuito de incentivar a adesão dos estudantes às academias.

Municípios premiados

Prefeitos, articuladores e representantes do Executivo municipal deixaram as respectivas cidades logo nas primeiras horas da manhã rumo a Salvador para participar do evento.

Logo na abertura, os presentes que lotaram o auditório da UPB acompanharam a apresentação da orquestra da Neojiba. Em seguida, o silêncio predominou o espaço e aumentou as expectativas para a coroação dos 69 contemplados.

Pela primeira vez, a prefeitura de Cachoeira, conseguiu conquistar o selo. A chefe do Executivo, Eliana Gonzaga (PT), considerou a premiação como “histórica” e agradeceu a sua equipe de secretários pela conquista.

“Esse é um momento histórico, pois, pela primeira vez, na história política de Cachoeira, nós estamos sendo contemplados com a certificação da Unicef. [...]. Isso significa que cumprimos com o dever de casa. Vamos permanecer neste grande projeto e continuaremos nos esforçando para batermos as metas. Cuidar do nosso povo é o nosso maior legado”, disse.

Prefeita de Cachoeira recebe selo Unicef

Um dos destaque da cidade localizada no Recôncavo baiano, segundo a petista, foi a implantação de um núcleo das comunidades quilombolas com projetos de desenvolvimento para crianças e adolescentes.

Já o prefeito de Simões Filho, Dinha Tolentino (União Brasil), afirmou que o resultado final que culminou na entrega do selo deve-se ao trabalho coletivo e diz acreditar que o seu sucessor Del (União) dará continuidade ao trabalho desenvolvido pela sua gestão.

“A política de educação, saúde e a política social é praticada no nosso município com muita eficiência, acima de tudo, objetivando metas estabelecidas pelas secretarias e afins e trabalhando em conjunto. O município saiu dos indicadores vergonhosos que Simões Filho veio amargando nas últimas décadas e a partir da nossa administração viemos colecionando resultados positivos”, afirmou.

Prefeito de Simões Filho, Dinha Tolentino

Outra cidade premiada foi Morro do Chapéu, sob administração da prefeita Juliana Araújo (PDT). Em conversa com A TARDE, a gestora falou sobre o desempenho da prefeitura na área da educação e demonstrou confiança para conquistar novos títulos.

“Morro do Chapéu é muito diferente. A gente tem um olhar especial e carinhoso com as crianças e adolescentes. Antes da nossa gestão, a gente tinha uma evasão escolar muito grande e a gente conseguiu ficar verde na evasão escolar. Conseguimos trazer as crianças de volta para as escolas e fazer com que ela goste [do espaço]”, declarou.

Prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo

Articuladores

O protagonismo da vez vai além dos gestores municipais e se estende aos articuladores municipais que fazem com que o selo se torne realidade. Os profissionais foram ovacionados com uma salva de palmas pelos presentes.

Veja lista dos contemplados

Além dos citados, também receberam a certificação América Dourada; Aporá; Barro Alto; Barrocas; Belo Campo; Brumado; Burititama; Calculé; Caetité; Campo Formoso; Canarana; Capela do Alto Alegre; Conceição do Coité; Curaça; Dom Basílio; Filadéfia; Glória; Guanambi; Ibicoara; Ibipeba; Ibiquera; Ibotirama; Iramaia; Iraquara; Irecê; Itaberaba; Itatim; Jacobina; Jequié; João Dourado; Juazeiro; Lagoa Real; Laje; Lajedinho; Lapão; Luís Eduardo Magalhães; Miguel Calmon; Morro do Chapéu; Muquém do São Francisco; Nova Fátima; Paripiranga; Paulo Afonso; Pé de Serra; Paulo Alexandre; Pindobaçu; Poções; Presidente Dutra; Rafael Jambeiro; Ribeira do Pombal; Rio Real; Santa Inês; Santo Antônio de Jesus; São Félix do Coribe; São Gonçalves dos Campos; Senhor do Bonfim; Serra do Ramalho; Sento Sé; Serrolândia; Simões Filho; Sobradinho; Souto Soares; Tanhaçu; Uauá; Uibaí; Valente e Vitória da Conquista.